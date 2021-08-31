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İstanbul'da 'bana laf attın' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da yaşlı bir adam ile gençler arasında iddiaya göre “bana laf attın” meselesi yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı polis havaya ateş ederek dağıtırken, olaya karışanlar gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Avcılar sahilde yaşandı. İddiaya göre yaşlı bir adamla, bir grup genç arasında ‘bana laf attın’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga eden tarafları ayırmak için ilk müdahale sahildeki güvenlik görevlileri tarafından yapıldı.

Olay yerine yakın olan polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya birkaç el ateş etti. Taraflar polis ekiplerinin müdahalesi ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşanan kavga anları ise orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirlerine sopa, taş ve yumruklarla vurması yer aldı.

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