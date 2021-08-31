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DÜNYA

Taliban'ın helikopterli devriyesi olay oldu

Afganistan'da ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada olay oldu. Taliban'ın infaz ettiği bir kişiyi helikopterden sarkıttığı iddia edildi. Ancak söz konusu görüntülerdeki kişinin infaz edilmediği, Taliban'ın bu şekilde devriye gezdiği anlaşıldı.

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban'ın helikopterli devriye görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Helikopterden aşağı sarkıtılan bir kişinin infaz edildiği düşünülürken, çok konuşulan görüntülerde Taliban'ın devriye gezdiği anlaşıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Taliban'ın Kandahar üzerinde ABD yapımı UH-60 Black Hawk'ın (Kara Şahin) helikopterleri ile devriye gezdiği görülüyor.

Söz konusu görüntüler, Afganistan İslam Emirliği'nin resmi haber kaynağı olduğunu iddia eden 'Talib Times' adlı bir hesap tarafından Twitter'da paylaşıldı.

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