BIST 1.458
DOLAR 8,38
EURO 9,90
ALTIN 487,62
SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eşi Covid-19 tedavisi gören vatandaşı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastası eşini bekleyen vatandaşın videosunu paylaşırken, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa!" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, eşi yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören vatandaşın videosunu paylaştı. Koca, yaptığı paylaşıma "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa!" notunu ekledi.

Videoda eşinin tedavisini beklediği anlaşılan vatandaş ise aşıya dikkat çekti. "Ben üç defa aşı oldum, hafif geçirdim" diyen vatandaş, eşinin aşı olmadığını ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Bakan Koca, Mavi kategoriye geçen illeri plaka kodlarıyla paylaştı Türkiye 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ozan Kabak Norwich City'de
Ozan Kabak Norwich City'de
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Öztürk'ü tebrik etti
Film gibi olay! Çetenin ilginç yöntemini gören inanamadı
Film gibi olay! Çetenin ilginç yöntemini gören inanamadı
Sanatçı Umut Akyürek'ten 15 Temmuz itirafı: Tiyatro demedim diye acımasızca...
Sanatçı Umut Akyürek'ten 15 Temmuz itirafı: Tiyatro demedim diye acımasızca...
Rize'de vakalar patladı! Rize Valisi, kendisine gelen 'utanıyorum' diye başlayan mesajı açıkladı
Rize'de vakalar patladı! Rize Valisi, kendisine gelen 'utanıyorum' diye başlayan mesajı açıkladı
İşte Ay Yıldız Projesinin görüntüleri! Törende filmi yayınlandı
İşte Ay Yıldız Projesinin görüntüleri! Törende filmi yayınlandı
Antalya'da son alışveriş! Dünyası başına yıkıldı: Feryatları yürek dağladı
Antalya'da son alışveriş! Dünyası başına yıkıldı: Feryatları yürek dağladı
Kocaeli'de polis memuru 2 aracın arasına sıkıştı! Hastanelik oldu
Kocaeli'de polis memuru 2 aracın arasına sıkıştı! Hastanelik oldu
Antalya'da gece vakti görenler inanamadı! İlginç yöntem gülümsetti
Antalya'da gece vakti görenler inanamadı! İlginç yöntem gülümsetti