Sanatçı Umut Akyürek'ten 15 Temmuz itirafı: Tiyatro demedim diye acımasızca...

Esra Elönü'nün programına katılan sanatçı Umut Akyürek, 15 Temmuz gecesini 'tiyatro' olarak nitelendirmediği için eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

24 TV'de Star Yazarı Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programının bu haftaki konuğu, sanatçı Umut Akyürek oldu. Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Akyürek, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Akyürek, 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkanlar arasında bulunduğu belirtti.



"15 Temmuz gecesi biz refleks olarak hiçbir şey düşünmeden dışarı çıktık" diyen Akyürek "Tankların önüne de çıktık. Elimizden ne gelirse onu yapmak için çıktık biz o gece. Sözlerimizle eylemlerimiz bir oldu bizim. Ben o gece, karınca misali safım belli olsun diyerek dışarı çıktım. Hiçbir zaman politik olamadım. Kişiler, kurumlar beni bağlamıyor. Benim derdim ülkem. Kim bu uğurda savaş veriyorsa onun yanında oldum ve bunun bedelini de ödedim. Çok linç yedim" dedi.



"Çok acımazsızca hakaret eden insanlar oldu"

Akyürek "Ben Gezi olaylarına kadar siyasetten uzak bir insandım, hala daha öyleyim. Fakat o olay ülkeyi kırılma noktasına getirdi. Benim biliyorum ki her farklı bakış açısından sevenlerim var. Kara çarşaflı sevenlerim de var. Onlar da benim canlarım, onlar da bu ülkenin insanı. Onlar da bu ülkenin ekmeğini suyunu yemeye hakkı olan insanlar. 'Ne oluyoruz ya, sen nasıl olur da Gezi'de slogan atmazsın, darbeye tiyatro demezsin' diyen ve beni çok eleştiren bana çok acımazsızca hakaret eden insanlar oldu. Onları Allah'a havale ediyorum. Uyansınlar, Allah onlara gönül göz açıklığı versin, Hatalarını anlasın, pişman olsunlar. Tek ümidim bu. Olan biteni, büyük resmi görenler çoğalsın." diye konuştu.