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Bilecik'te araç kontrolden çıkıp savruldu! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

BİLECİK'te kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu ve yol kenarında yağmur suyu gideri için yapılan su kanalına çarparak durduğu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, D-650 Sakarya Bilecik karayolunda seyir halinde olan 26 E 7445 plakalı otomobilin sürücüsü Ayhan Şahin (63), Vezirhan beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak durabildi.

Kazada sürücü Şahin yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası istasyonda bulunanların yardım etmek yerine kazayı uzaktan seyretmeleri dikkat çekti.

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