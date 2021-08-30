Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti ablası Nursel Yıldız yıkıldı!
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti... Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız geçen şubatta trafik kazası geçirmişti. Sosyal medyada ise vefat haberinden bu yana en merak edilen konulardan biri 'Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kimdir ne iş yapıyordu' sorusu oldu.
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın şubat ayında trafik kazası geçiren eniştesi Coşkun Yıldız'dan acı haber geldi. Uzun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Coşkun Yıldız hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan Yıldız, 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.