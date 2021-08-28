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DÜNYA

ABD'de 'ikinci George Floyd vakası': NBA oyuncusu orantısız güçle gözaltına alındı

ABD'de aile içi şiddet ihbarı üzerine gözaltına alınan NBA oyuncusu Jaxon Hayes’e uygulanan polis şiddetine ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, polisin Hayes’e orantısız güç uyguladığı görüldü.

ABD’nin Los Angeles kentinde, tüm dünyanın hafızalarına kazınan ve ABD’deki polis şiddetinin sembolü haline gelen George Floyd olayının yeni bir örneği daha yaşandı.

Aile içi şiddet ihbarı üzerine, NBA yıldızı Jaxon Hayes’in (21) evine giden polis, gözaltına direndiği gerekçesiyle şok tabancısı ve orantısız güç kullandı.

"Nefes alamıyorum"
Jaxon Hayes, polisin üzerine çullandığı sırada tıpkı George Floyd gibi “Nefes alamıyorum.” diyerek engel olmaya çalıştı.

ABD polisi, bir yandan şok tabancası ile müdahale ederken, diğer yandan “Direnme” diye bağırdı. Olay kamuoyuna, ‘NBA’de George Floyd Vakası’ olarak yansıdı.

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