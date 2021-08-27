Taliban'dan kaçıp Türkiye üzerinden ABD'ye giden Aryana Sayeed'den Afgan kadınlara çağrı

Afganistan'ın ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed ülkeden kaçış hikayesi anlattı.

Taliban'ın Afganistan'ı fiili olarak ele geçirmesinden sonra ülkesini terk edip önce İstanbul'a sonra ABD'ye giden pop yıldızı Aryana Sayeed, Afganistan'dan ayrılma sürecini anlattı. Yıllarca Taliban'a karşı durduğunu söyleyen Sayeed, "Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Vazgeçmeyin. Sokağa çıkıp hak arayan kadınları gördüm. Buna devam etmelerini ve mücadeleyi bırakmamalarını istiyorum" dedi.

Taliban, başkent Kabil’i aldıktan ve görevdeki hükümeti devirdikten sonra Afganistan’ın kontrolünü de fiilen ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, yeni rejimden kaçan binlerce kişi de ülkeden ayrılabilmek için için Kabil havaalanına koştu.

Afganistan'ın ünlü kadın pop yıldızı Aryana Sayeed de yüzlerce kişinin bindiği uçakla ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye gelen isimlerdendi. Sayeed, ülkesinde yaşananların ardından önce Türkiye'ye geldi, ardından ABD'ye gitti.