İstanbul'a 1000 yeni taksi 8. kez reddedildi! Taksiciler Başkanı Eyüp Aksu'nun taksisi farklı tarifeden ceza yedi!

İSTANBUL'a 100 yeni taksi teklifi UKOME toplantısında 8. kez reddedildi. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'den İstanbul taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya büyük şok yaşattı. Taksicilerin başkanı itiraz bile edemedi!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 1000 yeni taksi teklifi UKOME'deki 8. toplantıda ele alındı. Teklif 16'ya 11 oyla 8. kez reddedildi. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yönelik sözleri damga vurdu. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun taksisine farklı ücret yazmaktan ceza kesildiği ortaya çıktı.

İTEO Başkanı: 81 ilde taksi işleten belediye yoktur

Toplantıda, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da toplu taşımada yapılan şikayetlerin, taksiye yapılan şikayetlerden daha fazla olduğunu iddia ederek, "81 ilde taksi işleten belediye yoktur. Belediyeler otobüs işletmeciliği yapar" diye 1000 yeni taksiye itiraz etti ve İBB'nin taksilerin kalitesinin artırılması için çalışmasını istedi. Bunun üzerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksilerin kalitesinin artırılması için yasal çerçeve içinde gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

Sizin taksinize de farklı ücret yazdığı için ceza kesilmedi mi?

"Biz denetimlerini yapıyoruz. Bayramda 400 taksinin çalışma iznini askıya aldık diye ortalık birbirine girdi. Size neden iptal edildiğini söyleyeyim mi? İBB'nin kayıtlarına yükledikleri cihatlarla taksilerindeki cihazlar farklı olduğu için iptal ettik. Bu denetimleri 'Havaalanından aynı mesafeye gittiğimiz taksiler farklı ücretler yazıyor' şikayetleri geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde birçok taksiye ceza yazıldı. Bunun içinde sizin taksiniz de var Eyüp Bey değil mi?"

Asıl amacımız taksinin kalitesini yükseltmek

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Burada asıl amacımız taksinin kalitesini yükseltmek. Bize gelen şikayetler gittikçe artıyor. Müşteri seçme şikayeti de artmaya başladı. İstanbul'da taksilerin yüzde 85'inde İBB'nin monte ettiği 'İTAKSİ' mevcut. İBB'nin görevi taksici ile müşteriyi buluşturmak değil. Bizi engelleyen İBB meclisi. Denetim aplikasyonunu kullanmak için İBB meclisine teklif sunduk teklif iade edildi. Teklif komisyonda bekliyor. Bu aplikasyonun hedefi uygulandığı an yolcunun güzergahını kontrol eden bir aplikasyon haline gelecek ama maalesef bu istenmiyor" ifadelerini kullandı.

Taksi sayısı artınca trafiğe etkisi büyük olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Şube Müdürü Serdar Yücel de, "Dijital uygulamalarda taksi şoförünü görebiliyorsunuz, denetleyebiliyorsunuz. Şoförü puanlayarak da onu sistem dışına itebiliriz. Taksicilik sisteminde dijital açıdan gelişimi sağlayabiliriz. İBB bütün taksilerin ruhsatını veren birimdir. Dolayısıyla işin teknik tarafına bakınca İstanbul'da taksilerle ilgili alt yapılar düzenlenmeden, taksi sayısı artınca bunun trafiğe etkisi büyük olacak" dedi.

İBB'nin teklifi 8. kez reddedildi

Toplantıda taksicilerin eğitilmesi gerektiği konusunda yaşanan tartışmada İBB'nin 40 bin 287 aktif taksi şoföründen bin 700'üne eğitim verildiği açıklandı. Teklif, uzun tartışmaların ardından 11 karşı 16 oyla reddedildi.