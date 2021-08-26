Ayça Erturan'dan 5 aylık hamile iken koronaya yakalandı! Aşı sayesinde kolay atlattım

5 aylık hamile iken koronavirüs delta varyantına yakalanan ünlü oyuncu Ayça Erturan'dan açıklama...

Son olarak Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'da rol alan Ayça Erturan, kısa süre önce ilk bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs delta varyantına yakalandığını duyuran oyuncu, hem bebeğinin hem de kendisinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından hastalığı atlattığını duyuran Erturan sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Aşı sayesinde kolay atlattım"

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "Genel durumum ve bebeğin durumu gayet iyi. Biz koronavirüs hadisesini atlattık. Ben delta varyant pozitiftim. Ben aşı sayesinde daha kolay atlattığımı düşünüyorum. Birinci dozumu olmuştum, ikinci dozumu olmak üzereyken sırtımdan yakaladı beni. Size akıl vermek gibi olmasın fakat hala aşı olmadıysanız, bilimsel makaleleri okuyun, videoları izleyin. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin. Ben bunun çok daha kolay atlatmamı aşıya bağlıyorum" dedi.

Müjdeyi göz yaşlarıyla vermişti

2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyurmuştu. İkilinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu.

Cinsiyetini erkek sanıyordu ama...

Ünlü oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım" şeklinde konuştu.

Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca ise duygularını, "İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor" sözleriyle dile getirmişti.