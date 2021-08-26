Tava böreği nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!

Hem kahvaltıda dilerseniz de akşam yemeği olarak bayılarak yiyeceğiniz bir tarifimiz var pastırmalı tava böreği! İşte tarifi...

Bugün pastırma ile malzemeden kısmadığımız nefis bir börek tarifimiz var! Üstelik fırında değil tavada pişiriyoruz! Siz kahvaltı sofranızı hazırlarken börek nar gibi kızaracak, kat kat yufka ile pastırmanın iç içe geçmiş nefis lezzetine bayılacaksınız. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

3 adet yufka, 200 gram kaşar peynir, 100 gram beyaz peynir, 1 tutam maydanoz, 100 gram pastırma, 5 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağ,