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İstanbul'da ortalık bir anda karıştı! Döner bıçaklı tekme tokat kavga

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da elektrik kesintisinin yaşandığı bir bölgede elektrik ekipleri ve esnaf arasında kavga çıktı. Çıkan kavga neticesinde iki kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerası ve cep telefonlarına kaydedildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşitpaşa Mahallesinde sürekli elektrik kesintisi yaşandığından dolayı bölgeye elektrik ekipleri geldi. Daha sonra cadde üzerinde çalışma yapan ekipler ve esnaf arasında sözlü bir tartışma çıktı.

Esnaf, dükkanının elektriğinin kesik olduğunu ve kepengi açamadığını bunun için önce kepengi açmayı daha sonra elektriği kesmelerini söyledi. Fakat bunun mümkün olmadığını dile getiren elektrik ekipleri ile esnaf arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kavgaya dönüştü.

Döner bıçaklı kavga
Elektrik ekibi ile esnaf arasında tekme tokatla başlayan kavga sırasında bir kişi dönerciye girerek eline döner bıçağı aldı. Saldırgan elindeki bıçakla elektrik teknisyenine vururken, çevredeki vatandaşlar ise onları ayırmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayla ilgisi olan iki kişi gözaltına alınırken yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kavga anı kamerada
Öte yandan yaşanan kavga kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde grupların tekme tokat kavga ettikleri görülüyor. Görüntülerde bu sırada bir şahsın girdiği dükkandan döner bıçağını aldığı ve elindeki bıçakla saldırmaya çalıştığı görülüyor.

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