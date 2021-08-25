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Yunan sahil güvenlik botundan Türk balıkçı teknesine taşlı taciz

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra yapılarak taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı.

İddiaya göre, olay, 3 gün önce Kuşadası açıklarında, uluslararası sulara yakın bir bölgede meydana geldi. İçerisinde 5 mürettebatı ile avlanmak için açılan Türk balıkçı teknesi, uluslararası sulara yakın bir bölgede Yunan sahil güvenlik botu tarafından taciz edildi.

Balıkçı teknesinin etrafında manevra yapan ve oluşturduğu dalga ile balıkçı teknesine zor anlar yaşatan Yunan botu, uzun süre tacizini sürdürdü. Bir süre sonra ise Yunan sahil güvenlik botundan, Türk balıkçı teknesine plastik mermi ve taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında balıkçı teknesinin camları kırıldı.

Dakikalarca süren taciz, balıkçı teknesinin Türk karasularına girmesiyle sona erdi.

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