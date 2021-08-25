AK Parti'ye yakın anketçiden Kılıçdaroğlu araştırması: Ciddi yükselişte!

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir son anketlerde geçmiş anketlere kıyasla Kılıçdaroğlu'nun ciddi anlamda yükselişte olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına kim aday olursa kaç oy alıyor?

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir son yaptıkları Cumhurbaşkanlığı anketlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddi anlamda yükselişte olduğunu söyledi.

Yapılan son araştırmanın sonuçlarını şöyle açıkladı: "Kılıçdaroğlu önde değil. Ancak adaylar üzerine yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan 47.4 Kılıçdaroğlu 31.8 çıkıyor. Kılıçdaroğlu daha önce yüzde 20'ler çıkıyordu. Ciddi anlamda yükselişte. Sayın Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu kıyaslandığında 46'ya 36 sonuç çıkıyor. Mansur Yavaş ile karşılaştırıldığında Sayın Erdoğan 46.7 Mansur Bey yüzde 41 çıkıyor. Muharrem İnce ile kıyaslandığında Erdoğan 49, İnce 29.4 çıkıyor."