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POLİTİKA

Fatih Altaylı Teke Tek'te açıkça sordu Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı mı?

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı anketlerinde hep ilk sırada çıkıyordu. Peki Mansur Yavaş aday olacak mı? Fatih Altaylı Habertürk'te Teke Tek canlı yayınında açıkça sordu. İşte yanıtı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki soruyu cevaplayan Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

-Meral Akşener ve diğer genel başkanların mutabık olduğu bir konu var. Sistem meselesi. Cumhurbaşkanlığı sistemi işlemiyor. Diyorlar ki bir yan yana gelelim ve sistem belirleyelim. Bu değişince Cumhurbaşkanının bir anlamı kalmıyor. Cumhurbaşkanlığının önemli olmadığını düşünüyorum.

-Benim Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapmam mümkün olamaz. Onun vesilesi ile adımızı duyurduk. Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanların elini rahatlatmamız lazım.

-Adaylık konusunda genel başkanlar açık açık günü geldiğinde karar vereceğiz diyorlar. Ortada seçim meçim yok. Hiç mi işiniz yok. Biz imkan varsa Ankara'nın yüzde yüzünü memnun etmek istiyoruz. O zaman düşünmek lazım. Ne ülkenin gündemi ne bir şey. Muhalefet erken seçim istiyor. 

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