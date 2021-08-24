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İsveç'in antrenörü Filenin Sultanları için övgüler dizdi: Fırsatınız olmaz

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tarihinin en büyük başarısını elde eden A Milli Voleybol Takımımıza bir övgü de İsveç'in antrenöründen geldi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç ile Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, ilk set haricinde rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu ve 35 dakika süren ilk seti 31-29, ikinci seti 25-21 ve son seti de 25-11 aldı. Bu galibiyle birlikte A Milli Takım, grubundaki üçüncü galibiyetini elde etti ve şampiyonada son 16'ya kalmayı garantiledi. 

Karşılaşmada İsveç Antrenörü Ettore Guidetti'nin takıma "Her top sizin için bir deneyim. Her zaman böyle bir takımla karşılaşma fırsatınız olmaz! Tecrübe kazanın, pozitif olun ve agresif oynamaya çalışın." demesi sosyal medyada çok konuşuldu. 

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