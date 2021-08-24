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Demet Akalın kim bu çocuk dedi? İsmi Halit dilenirken çekilen videosu TT oldu

İnternet Haber özel içerik

Sosyal medyaya düşen bir dilenci çocuk gündem oldu. Demet Akalın 'kim bu çocuk nerede bulabilir miyiz' diye twit attı. Çocuğun isminin Halit olduğu öğrenildi ve...

Twitter alemi dilenci çocuğu konuşuyor. Sokakta bir köşede el açan çocuğun videosu paylaşılınca gündeme girdi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da videodaki çocuğun peşine düştü. Demet Akalın videoyu paylaşıp 'Bulabilir miyiz bu genci' diye sordu. 

Herkesi duygulandıran videoda genç bir çocuğun sokak köşesine oturup el açtığı görünüyor. Bir anne ile çocuğu önünden geçtikten sonra geri dönüp ona para veriyorlar. Çocuk onlar gittikten sonra ellerini havaya açıp dua ediyor. Çocuğun bu şükrü herkesi duygulandırdı. 

Peki kim bu çocuk? 

suriyeli dilenci çocuk halit gaziantep
Çocuğun ismi Halit... Suriyeli... Ailesi yok. Türkiye'de ona başka bir Suriyeli sahip çıkmış. O kişiyle birlikte yaşayan Halit'in hurdacılık yaptığı öğrenildi. Gaziantep iyilik hareketi Halit'in 16 yaşında olduğunu ve onunla temasa geçtiklerini duyurdu. 

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