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Deniz Akkaya canlı yayında teslim olmaya gitti

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'ın ilk yeni sezon programında canlı yayına çıkamayan Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsi almak üzere teslim oldu.

Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan Deniz Akkaya dün teslim oldu. Öncesinde sunuculuğunu yaptığı programa bağlanan Akkaya, “Gerekirse 6 ay yatarım. Hiç umurumda değil. Başıma ne gelirse gelsin ben bu davadan dönmeyeceğim” dedi. Emniyete teslim olan Akkaya, 3 günlük zorlama hapsinin infazı için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

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