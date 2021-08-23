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Show Tv Didem Arslan'da Gökhan Gönül’ün kardeşi Can Gönül'den olay açıklama

Futbolcu Gökhan Gönül'ün yetiştirme yurdunda büyüyen kardeşi Can Gönül, Show TV'ye çıktı. Didem Arslan'ın canlı yayınında Can Gönül'ü gören ünlü futbolcu yayına bağlandı. Gökhan Gönül 'çık gel kardeşim' derken Can Gönül '27 yılımı nasıl vereceksiniz' diye ağladı.

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül'ün yetiştirme yurdunda büyüyen bir kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Can Gönül anne ve babasının kim olduğunu, ağabeyinin ünlü bir futbolcu olduğunu bilmeden kimsesiz olarak büyümüştü. Yıllar sonra yurttan çıktıktan sonra iş için nufüs kaydını alınca şoke eden gerçekle yüzleşti. Can Gönül, anne ve babasının hayatta olduğunu ve Gökhan Gönül'ün de ağabeyi olduğunu öğrendi. Şimdi 27 yaşında olan Can Gönül, Kandıra'da cezaevinde memur olarak çalışıyor. Show TV'de Didem Arslan'ın programına çıkan Can Gönül açıklamaları ile olay olurken, yayına ağabeyi Gökhan Gönül bağlandı. Gönül, kardeşini kabul etti.

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