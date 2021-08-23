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Kazdağları'nda orman yangını çıktı! Rüzgarın etkisiyle büyüyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken bölgeye ekipler sevk edildi.

Türkiye'nin cennet köşelerinden Edremit'teki Kazdağları bölgesinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki yangının çıkış nedeni bilinmezken, rüzgarın etkisiyle yangının hızla büyüdüğü bilgisi geliyor. 

Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangına bir tanesi 6 ton su kapasiteli olmak üzere 4 helikopterler müdahale ediyor. Bölgeye takviye itfaiye ekipleri istenirken, yangın söndürme uçağının gelmesi bekleniyor. Rüzgârın şiddetinin arttığı öğrenilirken, yangın büyümeye devam ediyor.

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