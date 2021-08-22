Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğunu dövüp görüntüleri yayınladılar! 'Külodunu da indir'

ANKARA'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu darp ettikten sonra videosunu paylaşan 2 kişi, Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Dayak görüntülerinde genç kızın "Ramazan abi yapma ben yetimim" çığlıkları yürek dağlamıştı.

Mamak’ta aralarında husumet bulunan H.A.'yı erkek arkadaşı R.D. ile birlikte ıssız alana götüren R.B. şiddet uyguladığı H.A.’nın görüntülerini video kaydına almıştı. Ardından da bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Otomobile bindirip ıssız bir yere götürdüler

Daha önce aralarında husumet bulunan T.Y, husumetli olduğu H.A.'yı mesaj atarak barışma bahanesi ile buluşmaya davet etti. Akşam saatlerinde buluşmaya gelen T.Y., erkek arkadaşıyla birlikte H.A.'yı otomobile bindirerek ıssız bir yere götürdü.

Genç kızın yalvarmaları yürekleri dağladı

Daha sonra T.Y., burada H.A.'yı darp etmeye başladı. T.Y.' nin erkek arkadaşı da cep telefonuyla bu anları görüntüye aldı. Videoda T.Y.'yı H.A.'yı darp ettiği görülürken genç kızın bağrışları duyuldu.

'Pantolonunu da indir'

Ayrıca videoyu çeken erkek, H.A.'ya "İndir şurada pantolonunu, külodunu da indir." dedi. H.A.," Ağabey onu indiremem, namusum." ifadelerini kullandı. Şahıs, H.A'ya, "İndirmezsen ben seni elime alır döverim" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alıp adliye çıkarıldılar!

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan incelemede R.B. ve R.D., Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar mahkemeye çıkarılmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.