Ümitcan Uygun'un ünlülere asıl dava açma nedeni... Deniz Akkaya çıldırdı!

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun ölümlerinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun, ünlü isimlerden şikayetçi oldu. ATV Haber bu çok sayıda şikayet ve dava açma hazırlığının nedeni hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olması nedeniyle kendisine sosyal medyada tepki verenler ve hakkında paylaşım yapanları dava etmeye hazırlanıyor. ATV Haber'de Uygun'un bu davaları 'maddi gelir kapısı' haline çevirdiği iddiası gündeme geldi. Uygun'un dava açacağı listedeki ünlülerden Deniz Akkaya, bu davaların nedeninin maddi kazanç elde etme amacı güttüğünü iddiasına adeta delirdi ve sosyal medya hesabından konuyla ilgili çok konuşulacak paylaşımlar yaptı.