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Korkulan oldu! Heybeliada'da orman yangını çıktı ekipler müdahale ediyor

 İSTANBUL Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip ve söndürme helikopteri gönderildi.

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evinin bulunduğu bölgede çıkan yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 3 helikopter ve bir yangın söndürme uçağı ve 5 arazöz sevk edildi.

Ada sakinleri de beş litrelik pet şişelere doldurdukları sularla elden ele alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

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