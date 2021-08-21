Afganistan'da duvarın üstündeki ABD askerlerine verilen bebeğe ne oldu? İşte o bebeğin akıbeti

Pentagon, Kabil Havalimanı'nda Afgan ailelerden birinin ABD askerlerine duvarın üzerinden teslim ettiği bebeğin hasta olduğunu ve tedavi edildikten sonra babasına geri verildiğini söyledi.

Taliban güçlerinin kontrolü ele aldığı Afganistan'da ülkeyi terk edemeyen çocuklu aileler, çaresizce çocuklarından feragat ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Kabil Havaalanı'nda tahliye izdihamının neden olduğu kalabalıkta bekleyen aileler, kendileri kurtulamasa da en azından çocuklarının kurtulabilmesi için bebeklerini elden ele taşıyarak tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etmişti. Yaşanan olay ise görgü tanıklarının telefon kameralarına yansıdı.

Çaresiz aileler kim olduğuna bakmadan...

Görgü tanıkları tarafından kayda alınan görüntülerde, kalabalık içinde çaresiz ailelerin ve vatandaşların küçük çocuk ve bebeklerini kimin olduğu ayırt etmeksizin başları üstünde taşıyarak, havaalanında beton duvarlar üzerindeki ABD askerlerine uzatması dikkat çekmişti.

Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, askerlerin ise oluşabilecek güvenlik problemlerine rağmen çocukları almaya çalışmasının yanı sıra askerlerin küçük bebeği yanlış bir şekilde tutarak kaldırdığı görülürken, askerlerin bebeği yanlış tuttuğu anlar ise sosyal medyada birçok kullanıcının sert tepkisine hedef oldu.

Tedavi edilip babasına geri verildi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı’nda Afgan ailelerden birinin ABD askerlerine duvarın üzerinden teslim ettiği bebeğin hasta olduğunu ve tedavi edildikten sonra babasına geri verildiğini söyledi.