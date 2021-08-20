İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya Halk TV önünde yumruklu saldırı!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul’da Halk TV’de katıldığı programın ardından kanalın televizyon binasından çıkarken yumruklu saldırıya uğradı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu programa katıldıktan sonra TV binasından çıkarken saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Kavuncu’nun yanına gelerek, “Bir şey sorabilir miyim?” dedi ve ardından yumruk attı. Kavuncu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavuncu daha sonra HalkTV'ye geçerek saldırı ile ilgili soruları yanıtladı.

Binanın güvenlik kameraları görüntüsüne göre sakin tavırlarla Kavuncu’nun yanına gelen 1.80 cm boylarındaki tişörtlü bir erkek hızla bir yumruk attıktan sonra geldiği yöne doğru koşarak kaçtı. Kavuncu’nun 5-6 metre arkasında duran iki kişi ise saldırganın peşinden koşmaya başladı.

Kavuncu'nun koruması geri mi çekildi

Kavuncu'ya tahsis edilen korumanın gerekçe gösterilmeksizin kısa bir süre önce geri çekildiği iddia edildi. Buğra Kavuncu saldırının ardından katıldığı Halk TV yanında ise şunları söyledi:

Meral Akşener'den tek cümlelik tepki! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Buğra Kavuncu'nun uğradığı yumruklu saldırıya sosyal medya hesabından iki kelimelik cümle ile tepki gösterdi. Akşener, "İYİ İNSANLARI SUSTURAMAYACAKSINIZ!' dedi.

Tekrar Halk TV'ye çıkıp konuştu

"Alçakça bir saldırı. Ben fark etmedim sonra kameralardan gördüm. Kaçtı tabii. Arkadaşlarımız yakalamak için çaba gösterdiler. Emniyet’in elinde şu anda görüntüler. Tabii bu olayı münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bütün olan bitene bakmak lazım. Bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım.

"Ben mizaç gereği naif bir insanım yapı olarak. Zaman zaman arkadaşlar beni eleştirmiştir. Siyasette kalabalıklar önemlidir diye. Ben de Türkiye’nin o profillerden bıktığını, 30-40 kişi bir yere giderken büyük bir kitlenin çok hoş bir görüntüye yol açmadığını, o sebeple halkla iç içe olmanın gerekliliğini savundum. Hep de öyle olacağım."

Açıklanmayan bir sebeple korumalarımız alındı!

"Bu tür hadiselerin olabilme ihtimalini ön görmesi gerekenler var. Bizim korumalarım vardı. O korumaları da biz talep etmemiştik. Bir sıkıntı göründüğü için bu korumalar verilmişti. Sonra da açıklanmayan bir sebeple de korumalarımız alındı. Korumaların bizden alınması yerel seçimlerden sonra."

Zaman zaman tehditler oluyor

"Zaman zaman tehditler oldu. Biliyorsunuz siyasette alçakça iftiralar oluyor. Bunlardan etkilenenler oluyor. Dolayısıyla bu olayı münferit bir hadise olarak görmemek; bir, bu konuda tedbir alması gereken ilgili yetkililerin bu konuyla ilgili sorumluluğu hissetmesi. İki, alçakça, adice kendi siyasetleri ve menfaatleri uğruna iftira mekanizması çalıştıranların, duymayacaklardır. "

'Bunlar iyi günleriniz' lafının...

"Onlarla da hem hukuk önünde hem de öteki tarafta hesaplaşacağız. O ayrı. Üçüncüsü de, ‘Bunlar daha iyi günleriniz” lafının bir Cumhurbaşkanı tarafından söylendikten sonra bunun nelere yol açacağı düşünmesi, bunun idrakinde olması lazım herkesin. Bu ülke hepimizin."

Sökmez artık bunlar, yutmayız!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Buğra Kavuncu'ya saldırıya şöyle tepki gösterdi: "Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz."

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından saldırıya tepki göstererek, "İyi Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu’ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız! Sevgili Başkanım geçmiş değil gelecek olsun @SBugraKavuncu" ifadelerini paylaştı.