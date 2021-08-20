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İnanılmaz görüntü! Sinop Ayancık'taki seli felakete dönüştüren tomruklar Karadeniz'de sahile vurdu

SİNOP Ayancık sel felaketinde yıkımın büyümesine neden olan dere yatağına yapılmış tomruk deposundaki tomruklar, şu an sahile vurmuş durumda.

Sinop'un Ayancık ilçesini vuran selde felaketi büyüten asıl faktörün dere yatağına kurulan tomruk deposu olduğu iddia edilmişti. Ayancık'ın Cevizli Mahallesindeki tomruk deposunun Babaçay Köyü'nde çayın hemen kenarına taşındığı ortaya çıkmıştı. 

Çayla aynı seviyede kurulan tomruk deposundaki tomruklar selle birlikte birer gülle gibi şehir merkezinde evleri, yolları, köprüleri döve döve yıkmıştı.  Tomrukların arasından cesetler çıkartılmıştı.

Ayancık'ta sel felaketinde yıkımın büyümesine neden olan dere yatağına yapılmış tomruk deposundaki tomruklar, şu an sahile vurmuş durumda. Görüntüler bu kadar tomruğun hangi plan çerçevesinde kesildiğini sorgulatıyor.

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