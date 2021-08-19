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MEDYA

TRT Genel Müdürü Sobacı’nın paylaşımı merak uyandırdı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından 18 Ağustos tarihinde “Çok yakında!” ifadeleri ile sosyal medya hesabından paylaşılan video merak uyandırdı. Pek çok kullanıcı tarafından “yeni bir TRT kanalı mı kuruluyor?” şeklinde yorumlanan video, çok yakında TRT tarafından duyurulacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Twitter hesabından paylaştığı video, sosyal medya kullanıcılarında büyük merak uyandırdı. “Çok yakında!” ifadesi ile paylaşılan video, kısa sürede oldukça ilgi çekti ve etkileşim aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğunun “yeni bir kanal müjdesi mi?” şeklinde yorumladığı video için çoğunlukla TRT Bilim, TRT 4 ve TRT Fizik tahminleri yapılırken videonun detaylarının çok yakında kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi edinildi.

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