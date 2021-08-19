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Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı Büşra Ayaydın tesettüre nasıl girdiğini anlattı

Kurtlar Vadisi'nde Çakır karakterinin kızı Selvi rolünde tanıdığımız oyuncu Fatma Büşra Apaydın, katıldığı bir YouTube programında nasıl tesettüre girdiğini ve oyunculuk kariyerinde tesettür kararının ardından karşılaştığı olayları anlattı.

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde efsaneleşen Çakır karakterinin kızı Selvi'yi canlandırarak ünlenen ve 'Muhteşem Yüzyıl' kadrosunda da yer alan, 5 yıl önce de tesettüre giren oyuncu Fatma Büşra Apaydın, YouTube'da yayınlanan 'Son 33' programında hayatına dair bilinmeyenleri ve tesettüre giden karar sürecini tüm detaylarıyla anlattı.

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