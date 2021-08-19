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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan İpek Açar'a 'soyadı' tepkisi

Ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen soyadını kullanan babasının eski eşi İpek Açar'a sitem etti.

2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen soyadını kullanan babasının eski eşi İpek Açar'a sitem etti. Önceki gün oğlu ile birlikte usta sanatçının mezarını ziyaret eden Açar, "İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir." ifadelerini kullandı

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