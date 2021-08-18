BIST 1.456
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 487,29
OTOMOBİL

TOGG Gemlik tesisinde son durum yeni bir video paylaşıldı

İhlas Haber Ajansı

Türkiye’nin Otomobili TOGG, resmi Twitter hesabından Gemlik tesisindeki son durumu gösteren bir video yayınladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile banttan inmek için gün sayıyor.

“Bizi izlemeye devam edin”

TOGG Twitter hesabından paylaşılan videoda, tesisteki çalışmalar hakkında yeni bilgiler verildi. TOGG“Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin” notuyla yeni bir video paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı
AFP çekti Van'daki Afgan mülteciler: Taliban anamın babamın kafasını kesti
AFP çekti Van'daki Afgan mülteciler: Taliban anamın babamın kafasını kesti
Dünyada bir ilk! Sivas'ta spor programını izleyenler şaşkına döndü
Dünyada bir ilk! Sivas'ta spor programını izleyenler şaşkına döndü
Karabük'te hırsızın arsızlığı pes dedirtti! Arkasına bakmadan kaçtı
Karabük'te hırsızın arsızlığı pes dedirtti! Arkasına bakmadan kaçtı
Antalya'da kıl payı kurtuluş! 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: Kötü bir sonuç olurdu
Antalya'da kıl payı kurtuluş! 12. katta yürekleri ağza getiren anlar: Kötü bir sonuç olurdu
İrem Derici Cem Belevi arkadaşlığı 'aşka geldi' göz göze 'Alışıyor musun' düeti
İrem Derici Cem Belevi arkadaşlığı 'aşka geldi' göz göze 'Alışıyor musun' düeti
Mardin'de yerli 'Marilyn Monroe' sokakta dehşet saçtı! Zorla götürüp hakaretler savurdu
Mardin'de yerli 'Marilyn Monroe' sokakta dehşet saçtı! Zorla götürüp hakaretler savurdu
CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal sözler
CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal sözler
Bakan Pakdemirli ile selden kurtulan yaşlı adamın duygulandıran diyaloğu
Bakan Pakdemirli ile selden kurtulan yaşlı adamın duygulandıran diyaloğu
Halk TV'de Türkiye'ye skandal suçlama: Suriye'de çocukları öldürüyor
Halk TV'de Türkiye'ye skandal suçlama: Suriye'de çocukları öldürüyor