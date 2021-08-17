Halk TV'de Türkiye'ye skandal suçlama: Suriye'de çocukları öldürüyor

Halk TV ekranlarında Türkiye'ye yönelik çirkin bir ithamda bulunuldu. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Türkiye, Suriye'de çocukları öldürüyor" iftirasını attı.

Halk TV ekranlarında Türkiye'ye yönelik çirkin bir ithamda bulunuldu. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Komşumuzu yaktık yıktık. Binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk. Ondan sonra çıkıp, 'Biz çok büyük gücüz' dedik" ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Arslan, bu sözler üzerine, "RTÜK kızacak. Neler neler söyledin. Ben katılmıyorum. Biz yardım istediler de gittik" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.