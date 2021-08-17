Nevzat Çiçek Ürdün'deki Suriyeli mülteci sistemini anlattı inanılmaz

TÜRKİYE Suriyeli mülteciler meselesini tartışırken Teke Tek programına katılan Nevzat Çiçek Ürdün'deki durumu anlattı. 'Görmesem inanmazdım' diyen Çiçek, 1 milyondan fazla mülteciyi alan Ürdün'deki inanılmaz sistemi anlattı

TÜRKİYE'deki Suriyeli mülteciler meselesi son günlerin en çok tartışılan konusu oldu. Bizim dışımında en çok mülteciyi barındıran ülkelerden biri de Ürdün... Peki onlar ne yapmış, nasıl bir sistem kurmuş? Ürdün'e gidip özel izinle Suriyeli kamplarına giren Nevzat Çiçek'in anlattıkları şaşkına çevirdi.

Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır, Suriyelileri en çok barındıran ülkeler. Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katılan Nevzat Çiçek 'gözlerimle görmesem inanmazdım' diyerek Ürdün'ün Suriyeliler için kurduğu sistemi şöyle anlattı:

-"Ürdün'ün bu işi bizden daha iyi yapacağı aklımın ucuna gelmezdi. Belki ben gitmesem biri anlatsa 'siz farklı anlatıyorsunuz' derdim.

-2011 yılında ilk geçişler başlayınca 46 bölgeden geçişleri sağlamışlar. Rastgele geliş yok. Sonra aldıkları kişileri bir merkeze toplamışlar. O merkezde bir güvenlik komisyonu oluşturup yüz yüze mülakatlar yapmışlar. Adamın göz retinasından tutun herşeye kadar tüm bilgilerini anlamışlar. Ondan sonra mülteci kampına koymuşlar. 1 milyon 350 bin kişiyi böyle kayıt altına almışlar.

-4 kamp oluşturmuşlar. Suriye'den gelen Filistinlileri de ayrı bir kampa koymuşlar. BM kamptakilere aylık 30 dolar vermiş. Ürdün hükümeti bir karar alıp, 'Ürdün kanunları dışında bir kanuna izin vermemişler. Eğitimde Ürdün formatını uygulamışlar. Bir karar almışlar ve 3 iş kolunda çalışmalarına izin vermeyeceğiz demişler. Mesela sağlık alanında çalışmalarına izin vermiyorlar. Çalışan ihtiyaçları olan alanlarda çalışma izni vermişler.

Başbakan'a 'vatandaşlık verecek misiniz diye sordum? Allah korusun dedi.

-Kamptan dışarı çıkmak isteyenlere kefillik şartı getirmişler. Kamptan çıkmak isteyenlere ülkeden birinin kefil olması gerekiyor.

-Çalışma sistemiyle ilgili yeni bir karar almışlar. Demişler ki sen nerde çalışırsan çalış ayda bir kez çıktığın kampa geleceksin bir gece kalacaksın. Yani ben seni burda göreceğim rastgele ülkeye dağılmayacaksın.

-BM ile eğitim ve sağlık konusunda bedava hizmet vermeye başlamışlar. Ama asla ve asla Ürdün eğitim müfredatı dışına çıkmamışlar.