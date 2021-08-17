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Aydın'da yolda namaz kılan adamın görüntüsü sosyal medyada çokça kez paylaşıldı

AYDIN-Denizli karayolunda çekilen görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Bir kişinin karayolunun ortasında namaz kıldığı görüldü.

Aydın-Denizli karayolunda seyir halinde olan bir sürücü tarafından kayda alınan görüntülerde, bir kişinin karayolunun ortasında namaz kıldığı görüldü.

Araç sürücüleri, ismi öğrenilemeyen kişinin etrafından yoluna devam etti. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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