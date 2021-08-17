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DÜNYA

İnsanlık dramının yeni görüntüsü! Afgan'ın cansız bedeni uçağın kanadında sallandı

İhlas Haber Ajansı

KABİL Havalimanı'nda yaşanan kaosta yeni görüntü ortaya çıktı. Uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan Afgan’ın cansız bedeni uçağın içinden görüntülendi.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi dün Kabil Havaalanı'na akın etmişti. Birçok ülkenin tahliye operasyonlarını yürüttüğü havaalanına yetkisi olmayan binlerce sivilin duvarları aşarak girmesi havaalanında panik ve kaos yaşanmasına yol açarken, bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışması ile şok eden anları ortaya çıkarmıştı.

Dün havalimanında çekilen bir görüntüde, uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan kişilerin uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü görülmüştü.

Yeni görüntü çıktı
Havalimanında yaşanan insanlık dramına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan ve uçağın içinden çekilen görüntüde, uçağın kanadına tutunan Afgan’ın cansız bedeni görüldü.

Ayrıca iniş takımlarına tutunan diğer Afganlara ait cansız beden parçalarının da iniş takımlarında bulunduğu kaydedildi.

Uçağın mürettebatı, uçağın tekerlek bölmesinin içinde asılı kalan cesetlerin iniş takımlarında arızaya neden olduğunu ifade etti.

Arıza nedeniyle uçağın acil iniş için Katar'a yönlendirildiği bildirildi.
Öte yandan tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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