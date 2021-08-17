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Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen: Herkesin içi rahat olsun

A Haber'e açıklamalarda bulunan Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "Herkesin içi rahat olsun. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak" dedi

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, A Haber'e açıklamalarda bulundu. Taliban Sözcüsü, "Herkesin içi rahat olsun. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak" şeklinde konuştu. Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu belirten Shaheen, Türkiye ile işbirliğine sıcak baktıklarını dile getirdi.

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