Afganistan'dan şok görüntüler! Havaalanında ateş açıldı ölenler var iddiası

AFGANİSTAN'dan gelen görüntüler şoke ediyor. Halk kaçmak için Kabil havaalanına akın etti. İzdiham yaşanırken silah sesleri duyuldu. İddiaya göre askerler ateş açtı. Ölenler olduğu söyleniyor. İşte Kabil'den gelen son görüntüler

Taliban'ın beklenenden kısa sürede Kabil'e girmesiyle birlikte Afganistan'da tam bir kaos yaşanıyor. Halk ülkeden kaçmak için Kabil havaalanına akın etti. Havaalanında tam bir kaos var. Gelen son dakika haberine göre Kabil havaalanından silah sesleri yükselmeye başladı. Gelen görüntülerde yerde yatan insanlar olduğu görülüyor.

Taliban dün tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'e girdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın Kabil'i kuşattığı sırada ülkeyi terk etti. Çok sayıda ülke, Afganistan'daki personelini tahliye ediyor. Binlerce Afgan, Kabil'de havaalanına akın ederek ülkeyi terk etmeye devam ediyor.