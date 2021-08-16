Motive rap konserinde güvenlik rapçileri tanımayınca sahneden indirdi!

Motive isimli rapçinin konser verdiği sahnesine, Baneva ve Ohash isimli rapçiler ov maksadıyla, aniden sahneye atlayarak dahil olunca sahneye atlayanların hayran olduğunu sanan güvenlik görevlileri rapçileri yaka paça indirmeye çalıştı.

Son yıllarda yükselişe geçen rap müzik akımının genç nesiller arasındaki bilindik temsilcilerinden Motive'nin konser sahnesine dahil olmak isteyen Baneva ve Ohash isimli rapçiler, son konserlerinde, sahnede şovlarına bir heyecan katma amacıyla ansızın sahneye atlayınca, kendilerini tanımayan güvenlik tarafından yaka paça indirilmeye çalışıldı.