Afgan sinemacı sokaklara hakim olan korkuyu dünyaya böyle gösterdi: Bizi öldürmeye geliyorlar

2012 yılında Afganistan'a dönen yönetmen Sahraa Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaştı.

Çekya ve Slovakya'da eğitim gören ve 2012 yılında Afganistan'a dönen yönetmen Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaştı.

Afganistan'da devlet destekli film şirketi Afgan Film'in başına getirilen ilk kadın olan Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaştı.