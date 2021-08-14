BIST 1.448
DOLAR 8,52
EURO 10,05
ALTIN 487,53
GÜNCEL

Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpışması kamerada

Çatalca'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza bu sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Kavşağa hızla giren yolcu dolu minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan yolcu minibüsü kamyona çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı görülüyor. Minibüs daha sonra savrularak kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpıyor. Kazanın şokunu yaşayan yolcular kendilerini hızla dışarı atıyor. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İYİ Parti'nin siyasi oyununa meze oldu
İYİ Parti'nin siyasi oyununa meze oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kahramanmaraş'ta Rus yangın söndürme uçağı böyle düştü
Kahramanmaraş'ta Rus yangın söndürme uçağı böyle düştü
Kahramanmaraş'ta yangın uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta yangın uçağı düştü
Şile'de yüksek dalgalara aldırış etmeden denize girdiler
Şile'de yüksek dalgalara aldırış etmeden denize girdiler
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel böyle geldi! İşte o dehşete düşüren anlar
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel böyle geldi! İşte o dehşete düşüren anlar
Taliban Afganistan'ı rehin alıyor! Mareşal Raşid Dostum'un evini de işgal ettiler
Taliban Afganistan'ı rehin alıyor! Mareşal Raşid Dostum'un evini de işgal ettiler
Bursa'da öğrenciye de esnafa da tam destek
Bursa'da öğrenciye de esnafa da tam destek
Taksim Gezi Parkı'nda zabıta -seyyar satıcı meydan savaşı! Zabıta kadına uçan tekme attı
Taksim Gezi Parkı'nda zabıta -seyyar satıcı meydan savaşı! Zabıta kadına uçan tekme attı
Şahan Gökbakar'dan Karadeniz'deki sel felaketi için bir kamyon dolusu yardım
Şahan Gökbakar'dan Karadeniz'deki sel felaketi için bir kamyon dolusu yardım