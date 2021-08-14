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Cüneyt Özdemir: Audi A8'e binildiği sürece ben IBAN'a hiçbir yardımda bulunmayacağım

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinin ardından yardım kampanyası baylatılacağı haberi sosyal medyayı karıştırdı. Rize Valisi'ne alınan yaklaşık 3.5 milyon liralık Audi A8 Long makam aracı gündem oldu. En ilginç tepki Cüneyt Özdemir'den geldi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran sel felaketi sonrası başlatılacak olan yardım kampanyası, Rize Valiliği'ne Şubat 2020'de alınan yaklaşık değeri 1 milyon 700 bin olan Audi A8 makam aracı tekrar gündem oldu.

Twitter'da TT olan Rize Valisi'nin kullandığı Audi A8 Long makam aracına bir tepki de Cüneyt Özdemir'den geldi. Özdemir, "Bir kamu görevlisi Audi A8'e bindiği sürece ben IBAN'a hiçbir yardımda bulunmayacağım" dedi.

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