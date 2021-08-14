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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel böyle geldi! İşte o dehşete düşüren anlar

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişi hakkında 'kayıp' ihbarı yapıldığı sel felaketinin ilçeye ilk giriş anları kameralara yansıdı. İşte o dehşet anları...

Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın pencereden cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, suyun yavaş yavaş sokağı kapladığı görülüyor. O sırada dışarda olanlar güvenli bir yere ulaşabilmek için koşturuyor.

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