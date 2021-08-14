Şahan Gökbakar'dan Karadeniz'deki sel felaketi için bir kamyon dolusu yardım

Karadeniz'de sel felaketi! Şahan Gökbakar yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Karadeniz'i etkisi altına alan kuvvetli yağışlar nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında yardım için sosyal medyadan çağrı yaptı. Instagram'dan yayın yapan Gökbakar, takipçilerine de bölgedeki belediyelerle irtibata geçerek yardım için gerekli malzemeleri göndermeleri çağrısında bulundu.