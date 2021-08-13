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GÜNCEL

Kastamonu'dan tüyleri diken diken eden görüntü! Selin götürdüğü cesetler sahile vurdu

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesi sel ile adeta yok oldu. Şu ana kadar 25 kişinin hayatının kaybettiği açıklanan Kastamonu'da sahile vurmuş cesetler bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası o cesetler görevliler tarafından toplanarak morglara kaldırıldı.

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" diye özetlediği felaket bölgesinden yene gelen bir video yürekleri dağladı. 

Kastamonu'da deniz kenarında görüntü çeken bir kadın gözyaşları içerisinde sahile vurmuş cesetler olduğunu anlattı. O video can kaybının çok daha fazla artacağı korkusu oluşturdu.

Ardından bölgeye göden görevliler sahile vurmuş olan cesetleri toplayarak beyaz torbalar içerisinde morglara taşıdı.

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