Rüzgar Erkoçlar Armağan Çağlayan'a cinsiyet değiştirdikten sonraki hayatını anlattı
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla Türkiye gündemine bomba gibi düşen ve Tuğba Erkoçlar ile evlenmesiyle mutlu ve kendi halinde bir hayatı tercih eden Rüzgar Erkoçlar, Armağan Çağlayan'ın YouTube'dan yayın yapan kanalına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündeme gelen oyuncu Rüzgar Erkoçlar, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk oldu. Yaşadığı zor günleri anlatan Erkoçlar programda ilk kez ameliyat sürecini anlattı.