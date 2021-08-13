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Tokat'ta küçük çocuk aniden yola fırladı o anlar güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı

Tokat’ta yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Behzat Bulvarı'nda meydana geldi. Yoğun trafik sırasında ananesinin yanından bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı.

Sürücünün ani fren yaparak durması sonucu çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Annesi tarafından düştüğü yerden kaldırılan çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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