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Hadise ve Mehmet Dinçerler ilk kez ele ele! Mekan çıkışı yakalandılar

Hadise yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile ilk kez el ele objektiflere yakalandı! Taze aşıklar Hadise ile Mehmet Dinçerler'den ilk sözler...

Popçu Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini geçen aylarda noktaladı. Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrılır ayrılmaz gönlünü Gloria Jeans Coffes'in sahibi Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Taze aşıklar çıktıkları Meksika tatilinin ardından Türkiye'ye döndü. Tatilde çekilen fotoğraflarıyla ilişkileri belgelenen ikili, önceki gün objektiflere yakalandı. Bir mekandan el ele çıkan Hadise ile Mehmet Dinçerler, bakın ilişki soruları karşısında nasıl tepki verdi...

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