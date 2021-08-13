Selde köprü hasar gördü insan gücüyle geçirildi! Kastamonu Bozkurt'ta halk seferber oldu

Yaşanan sel felaketinde 25 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlar yardımları ulaştırmak için seferber oldu.

Şiddetli yağış sele neden olduğu Kastamonu'da şu ana kadar 25 kişinin hayatının kaybettiği açıklandı. Binaların, köprülerin yıkıldığı Bozkurt ilçesinde mahsur kalan vatandaşlar bot ve helikopterle kurtarılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" diye özetlediği felaket bölgesinde köprünün hasar görmesinden sonra vatandaşlar yardımları Bozkurt'ta insan gücü ile geçirdiği anlar kameralara yansıdı.