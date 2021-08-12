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Altındağ olaylarında evi taşlanan kadın konuştu

Altındağ'da iki grup arası yaşanan kavgada bir Türk vatandaşının bıçaklanması sonrası Suriyeliler'e yönelik linç girişiminde ailelerin evlerine saldırıldı.

Suriyeli kadın, sokakta toplanan kalabalıktan, “Bu ev Suriyelinin mi, bu ev Suriyelinin mi” şeklinde bağrışmalar duyduğunda çok korkuğunu ve evi terk ettiğini söyledi: "Sonra evi taşlamaya başladılar. Evi hemen terk ettik. Telefonum kırıldı."

Polisin olay yerine geldiğini ancak müdahale etmediğini anlatan kadın, "Devletten müdahale etmesini istiyorum. Ama ne fayda. Hiçbir şey olmayacağını biliyorum." diye konuştu.

Can güvenliğinden dolayı adını açıklamadığımız Suriyeli kadın, dışarı çıkmaya korktuğunu söyledi: "Bugün dışarı çıkmadım. Markete gitmedim. Nasıl dışarı çıkacağım? Kızımın sütü bitti nasıl gidip alacağım? Çok korkuyorum."

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