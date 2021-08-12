Bakan Murat Kurum sel bölgesi Bartın'ı ziyaret etti: Yaralar en kısa sürede sarılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.

Bakan Kurum, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın Valisi Sinan Güner ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi, yetkililerden bilgi aldı.

Sele kapılan Arife Ünal'ın ailesiyle görüşen Bakan Kurum, daha sonra Zafer köyüne geçerek incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Kumluca beldesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda oluşturulan kriz merkezine gelerek, sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerle toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Kurum, Bartın, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.