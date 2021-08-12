BIST 1.428
DOLAR 8,58
EURO 10,09
ALTIN 484,63
GÜNCEL

Bakan Murat Kurum sel bölgesi Bartın'ı ziyaret etti: Yaralar en kısa sürede sarılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın Ulus ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.

Bakan Kurum, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın Valisi Sinan Güner ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi, yetkililerden bilgi aldı.

Sele kapılan Arife Ünal'ın ailesiyle görüşen Bakan Kurum, daha sonra Zafer köyüne geçerek incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Kumluca beldesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda oluşturulan kriz merkezine gelerek, sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerle toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Kurum, Bartın, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Gezmeyin lan' deyip Suriyeli gençlere küfürler savurdu! Ankara'da tepki çeken görüntü
'Gezmeyin lan' deyip Suriyeli gençlere küfürler savurdu! Ankara'da tepki çeken görüntü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
A Para canlı yayınında Mehmet Aşçıoğlu'nun zor anları! Bir anda kadraja girdi
A Para canlı yayınında Mehmet Aşçıoğlu'nun zor anları! Bir anda kadraja girdi
İstanbul'da sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdü! Aldığı ceza belli oldu
İstanbul'da sokak köpeğini sopayla öldüresiye dövdü! Aldığı ceza belli oldu
Sen Çal Kapımı 49. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 49. bölüm fragmanı
Meral Akşener’in Erzincan ziyaretinde gergin anlar yaşandı
Meral Akşener’in Erzincan ziyaretinde gergin anlar yaşandı
Prof. Dr. Derya Unutmaz: Aşılar olmasaydı ölümler katbekat fazla olurdu
Prof. Dr. Derya Unutmaz: Aşılar olmasaydı ölümler katbekat fazla olurdu
Kastamonu Bozkurt'ta bir kişi otomobilin üzerinde sele kapılarak kayboldu
Kastamonu Bozkurt'ta bir kişi otomobilin üzerinde sele kapılarak kayboldu
Muazzez Ersoy TRT Müzik canlı yayınında yaptığıyla şoke etti
Muazzez Ersoy TRT Müzik canlı yayınında yaptığıyla şoke etti
TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filminin İkinci Tanıtımı
TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filminin İkinci Tanıtımı