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POLİTİKA

Meral Akşener’in Erzincan ziyaretinde gergin anlar yaşandı

Meral Akşener'in kahvehanedeki esnaf ziyareti sırasında hükümete yönelik söylenen ifadeler, şehit ağabeyinin tepkisine neden oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Tercan’daki kahvehaneye giren Meral Akşener, bir vatandaşla sohbet ederken gergin anlar yaşandı.

Vatandaşın hükümete yönelik eleştirilerde bulunması üzerine şehit ağabeyi Yusuf Budak, oturduğu masadan ayağı kalkarak tepki gösterdi.

"Allah'tan korkun"
Şehit ağabeyi Yusuf Budak, “Yalan söylüyorsunuz” şeklinde tepkisini sürdürerek şöyle konuştu:

“Allah’tan korkun. Yalan konuşmayın. Acından ölüyordunuz şimdi çok şeye sahipsiniz. Ne olmuş memlekete. Yalan konuşmayız. 90’lı yılları hatırlayın. Hepimiz kardeşiz.

"Dört dörtlük güce sahibiz"
Terörle geçen yıllarda Tendürek'e çıkamıyorduk. Şimdi dört dörtlük askeri güce sahibiz. Açız, açız, açız diyor. Ne açız. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsun. İsrail’e, ABD’ye karşı dik duruyoruz.”

Bir süre gergin anlar yaşanırken Akşener, kahvehaneden dışarı çıkarak esnaf gezisine devam etti.

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